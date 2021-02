Parco Dora aspetta che arrivi la bella stagione. E chiede al Comune più eventi sul territorio

“Più eventi per Parco Dora”: a richiedere un intervento in ambito culturale, attraverso una lettera all'assessorato competente, è il Comitato Dora Spina 3. Alla luce della proverbiale carenza di iniziative e luoghi di aggregazione, i residenti auspicano l'inserimento dell'area e dei quartieri limitrofi in una programmazione specifica per la stagione primaverile e per quella estiva. similmente a quanto già accade per altre aree verdi di Torino.

La richiesta, in particolare, verte su uno stile specifico di intrattenimento: “Le attività culturali che vorremmo vedere – sottolineano dal Comitato – si discostano dal modello Kappa FuturFestival, per nulla gradito a molti residenti, ma ad eventi a basso impatto ambientale e sonoro come cinema e teatro all'aperto, concerti acustici di musica classica, jazz e folk, spettacoli di danza, presentazioni letterarie, performance artistiche all'aperto nel rispetto dei protocolli anti-Covid19”.

Nella lettera, a sostegno delle rivendicazioni, viene anche ricordata l'imminente inaugurazione del lotto Valdocco di Parco Dora, compreso tra corso Mortara, via Livorno e corso Principe Oddone.