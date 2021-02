rubano dati personali e attivano carta credito, 5 denunciati dai carabinieri di Piossasco

I carabinieri di Piossasco hanno denunciato cinque persone per sostituzione di persona e ricettazione. Per gli investigatori sono i responsabili del furto dei dati personali di un 34enne per poi attivare a suo nome una carta di credito, usata per acquistare tre telefoni cellulari da mille euro ciascuno.

Ad accorgersi del furto d'identità la vittima, quando è arrivato l'estratto conto.

L'uomo ha così sporto denuncia e, seguendo le tracce del pagamento e il codice dei telefonini acquistati, i carabinieri sono arrivati ad identificare i cinque.