Studio, lavoro, relax, nuovi alberi e un 'rain garden': il restyling di viale Ottavio Mai punta su sostenibilità e socializzazione

“Singolo e comunità”: sono queste le parole chiave scelte per il restyling di viale Ottavio Mai, l'area adiacente al Campus Luigi Einaudi dell'Università degli Studi di Torino scelta come apripista per gli interventi previsti lungo le sponde della Dora nell'ambito del progetto Tonite. I lavori, che costeranno 470mila euro totalmente finanziati dall'iniziativa Urban Innovative Actions dell'Unione Europea, partiranno con ogni probabilità a maggio (una volta affidato l'appalto, ndr) con l'obiettivo di inaugurare entro al fine del 2021.

Il progetto, realizzato dalla Città di Torino, punta alla creazione di un'isola di socializzazione attraverso diversi interventi urbanistici: “Abbiamo immaginato - spiega l'architetto Ferruccio Capitani – la Dora come un nastro in grado di costruire connessioni materiali e immateriali: gran parte della ghiaia dell'attuale plateatico verrà mantenuta per garantire la permeabilità del terreno, mentre una piccola quantità della stessa verrà compattata per realizzare un viale pedonale e uno ciclabile. Insieme ai platani attualmente presenti, inoltre, verrà realizzato un 'rain garden' in grado di assorbire l'acqua piovana in eccesso grazie alla piantumazione di specie arboree adatte”.