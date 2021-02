San Donato, l'albero per l'incrocio “dolce” lo scelgono i cittadini

L'albero da piantare, all'incrocio tra via Ascoli e via Capua, per ornare gli interventi di moderazione del traffico attualmente in corso nella zona del basso San Donato verrà scelto direttamente dai cittadini attraverso un voto pubblico.

L'iniziativa, ribattezzata 'Sceglimi, renderò il tuo quartiere più bello, colorato e ombreggiato', è della Circoscrizione 4. Si può votare entro venerdì 19 febbraio compilando il form pubblicato sul sito istituzionale oppure recandosi di persona presso il panificio Arduino di via Capua 15 o la bottiglieria Biasion di via Capua 8.

La lista delle specie arboree disponibili, anch'essa pubblicata con relativa foto sul sito circoscrizionale, prevede la possibilità di scelta tra “albero di Giuda”, biancospino “Paul's Scarlet”, mirto crespo, melo giapponese da fiore e ciliegio “accolade”.