Pedonalizzazione Borgo Dora, il Comune risponde alle critiche:"Accesso garantito ai mezzi di soccorso"

" Da Nord, da Sud, da Est come da Ovest, il Balon è sempre raggiungibile, in particolare dai mezzi di soccorso che hanno a disposizione una quantità di accessi tale da consentire la copertura dell'intero territorio ". A ribadire l'accessibilità di Borgo Dora dopo la diffusione da parte degli uffici della Divisione Infrastrutture e Mobilità di una planimetria in cui sono indicati i percorsi a disposizione dei mezzi di soccorso , sono l'assessora alla Mobilità Maria Lapietra e il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, che tornano sul tema della p edonalizzazione dell'ar ea.



"L'intervento su via Borgo Dora e corso Giulio Cesare, dove sono presenti dissuasori ed elementi di arredo . spiega Lapietra - risale al 2019, mentre i varchi di accesso all'area pedonale, oggetto dell'attuale sperimentazione che proseguirà fino a giugno, sono realizzati con elementi di arredo come le fioriere che garantiscono il transito ai mezzi di soccorso, ai residenti e agli aventi diritto, quali le attività commerciali e artigianali, per il carico e scarico delle merci".