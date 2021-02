Guya e Alessandro Canino ospiti su Radio Nichelino Comunità. in serata la replica del Carnevale in tv

Mauro Forcina e Fulvio Favata, nichelinesi con ventennale esperienza nella conduzione radiofonica, sono protagonisti anche domani, come tutti i sabato mattina, su Radio Nichelino Comunità.

La puntata di domani, sabato 20 febbraio, in onda dalle 10 alle 12, avrà come ospiti speciali Alessandro e Guya Canino, padre e figlia, i due cantautori sono costantemente impegnati con il progetto Hit Italy, che li vede girare il mondo con artisti che hanno fatto la storia della musica italiana come i Ricchi e Poveri, Pupo, Riccardo Fogli e tanti altri, tornano a bomba sul mercato italiano con il singolo "Io fino a Te".

Due generazioni a confronto, che parlano linguaggi diversi ma che poi alla fine vogliono trasmettere le stesse emozioni. È così che Alessandro Canino e la figlia Guya lanciano nel 2021 il singolo "Io fino a Te". Un brano fresco e sentimentale, che presto entrerà nel cuore di tutti noi.

La carriera di Alessandro Canino vede i primi albori nel 1992 ed è di rilievo anche la partecipazione a programmi cult della domenica pomeriggio come Domenica in condotta da Mara Venier, Quelli che il calcio condotta da Nicola Savino, per le reti Mediaset, "Avanti un altro!" condotta da Paolo Bonolis. Da segnalare la vincita del premio "Emozione" nella manifestazione "Il sonetto della musica italiana" svoltasi il 25 maggio 2014 al Teatro Aura di Zurigo, manifestazione a cui hanno partecipato tra gli altri Massimo Di Cataldo e Francesco Facchinetti, a testimonianza del successo che l'artista sta riscuotendo in Svizzera.

Alessandro ha giocato nella Nazionale italiana cantanti.

L'appuntamento è dalle ore 10 su RNC, in radio sulla frequenza 107.400 a Torino e Provincia e in diretta facebook sulle pagine di Torinoggi e MFinFM.

Sempre domani, sabato 20 febbraio, dalle 21.30 (e in replica mercoledì 24 febbraio alle 23), andrà in onda su PrimAntenna Tv la registrazione del Carnevale "Carri, Coriandoli e Chiacchere". Conduce la nichelinese Elia Tarantino.

Per evitare gli assembramenti vietati dalla normativa per la prevenzione dei contagi da Covid 19, quest'anno, il Carnevale nichelinese non ha potuto avere i carri carnevaleschi in strada.

Si è deciso allora di organizzare un evento on line con giochi a premi per i bimbi. La trasmissione è andata in diretta sulle pagine Facebook di “Torinoggi”, "Città di Nichelino", su “TriniTube” e poi, registrata, la vedremo su PrimAntenna Tv dalle 21.30 di domani, sabato 20 febbraio.