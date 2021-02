Flash mob in piazza Castello per difendere l'attività sportiva: "Riaprite le palestre e dateci i ristori" [FOTO]

Striscioni e appelli, anche in piazza Castello a Torino, per difendere l'attività motoria. La protesta che è partita da Roma, in piazza Montecitorio, ha raggiunto il capoluogo piemontese e - su iniziativa del Comitato Italiano Scienze Motorie (C.I.S.M.) - ha voluto accendere i riflettori su una delle emergenze che con la pandemia ha toccato quasi tutta la popolazione: l'impossibilità o quasi di svolgere attività fisica, se non nei limiti imposti dai dpcm che si sono succeduti nel tempo.



Ma non solo. Dai manifestanti è stata sottolineata anche una criticità legata al recente governo Draghi: "La grave mancanza di un Ministero dello Sport competente" che si affianca alla "ingiustificata, prolungata chiusura delle palestre ad opera del nuovo decreto-legge e il mancato ristoro di oltre 10.000 professionisti del settore".