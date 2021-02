I servizi per la prima infanzia raccontati in un allegato all'agenda di gravidanza

Il Consiglio comunale ha approvato, questo pomeriggio, una mozione presentata dalla consigliera Eleonora Artesio (Torino in Comune) riguardante la promozione dei servizi educativi per la prima infanzia.

Il provvedimento, approvato all’unanimità, impegna la Sindaca e la Giunta a prendere contatti con l'Assessore regionale per la tutela della salute, con lo scopo di predisporre un allegato all’agenda della gravidanza, di competenza regionale, dedicato ai servizi educativi per la prima infanzia.

L’obiettivo dovrà essere quello di diffondere in modo appropriato le finalità e le forme di funzionamento degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia sviluppati sul territorio.

Per Artesio, che ha ricordato come la frequenza contribuisca al benessere di bambine e bambini e alla crescita della comunità, è un passo necessario in considerazione del divario fra l’andamento demografico e la scelta delle famiglie di utilizzare in modo insufficiente i servizi per la prima infanzia diversamente modulati.