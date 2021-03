A Torino sconto del 75% sulla tassa rifiuti 2020 per cinema, discoteche alberghi e tour operator

Sconto fino al 75% sulla parte variabile della tassa rifiuti del 2020 per imprese, attività commerciali e turistiche, onlus e associazioni colpiti dagli effetti delle misure per contrastare il Coronavirus.

“Per aiutare il sistema economico locale – sottolinea l’assessore al Commercio Alberto Sacco – ad affrontare l’attuale momento di difficoltà l’Amministrazione comunale, in attesa di finanziamenti da parte dello Stato per l’anno 2021, ha accantonato fondi propri per 6 milioni e mezzo di euro e deciso di impiegarli per ridurre la Tari dell’anno passato e sostenere così quelle realtà già duramente provate dall’impatto delle misure anti Covid sulle loro attività”.

Nel dettaglio, a beneficiare della riduzione del 75% sono cinema e teatri, residence, discoteche e sale da ballo, palestre, alberghi e tour operator. Una riduzione del 42%, sempre sulla parte variabile della tariffa Tari, è invece concessa a locali esercizi commerciali, ristoranti e pizzerie, bar, botteghe artigiane, scuole private, stadi di calcio, onlus aps e associazioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali e religiosi.

“La Città – commenta l’assessore Marco Giusta - riconosce l'importanza del terzo settore, sia durante la gestione della fase emergenziale sia nella quotidianità costante, attraverso iniziative, eventi, cultura, aggregazione, progetti, opportunità”.

Sempre questa mattina la Giunta ha fissato le scadenze di versamento della tassa rifiuti 2021 per privati ed imprese.

Per le famiglie sono previste quattro rate, tre di acconto e una di saldo (l'acconto potrà essere anche versato in un'unica rata). Le date delle scadenze sono venerdì 30 aprile, lunedì 31 maggio, mercoledì 30 giugno per l’acconto e il 10 dicembre per il saldo.

I cittadini riceveranno a casa da Soris spa (gli utenti registrati a “Estratto conto on line” non riceveranno il cartaceo a casa, ma una comunicazione via e-mail che li informa della disponibilità della documentazione per provvedere al pagamento nello spazio web personale loro riservato) due avvisi di pagamento, il primo con l’importo delle rate di acconto e il secondo con quella di saldo, con allegati i modelli F24 pagabili presso qualunque sportello bancario o postale o per via telematica.

Per le attività commerciali, l’importo della Tari sarà riscosso in tre rate, di cui due in acconto e una di saldo (l'acconto, come per le utenze domestiche, potrà essere anche versato in un'unica rata) . Le scadenza fissate per pagamenti sono sabato 15 maggio e giovedì 15 luglio per l’acconto e giovedì 16 dicembre per il saldo.

I titolari di utenze non domestiche riceveranno via posta elettronica certificata (PEC) due avvisi di pagamento, il primo con l’importo delle rate di acconto e il secondo con quella di saldo, con allegati i modelli F24 pagabili presso qualunque sportello bancario o postale o per via telematica.

Il pagamento della TARI giornaliera (commercio ambulante) avverrà attraverso il sistema pagoPA gestito dalla società Soris spa.