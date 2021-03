A Nichelino non lascia ma raddoppia l'iniziativa #sos passeggiata: per portare in giro i cani delle persone malate o in quarantena

Nichelino non lascia ma raddoppia l'impegno per gli amici a quattro zampe, in tempi di terza ondata. Sì, perché con l’aumento dei casi di contagio aumentano anche i numeri di chi, a causa dell’isolamento fiduciario o della quarantena, è impossibilitato a provvedere all’espletamento delle esigenze fisiologiche del proprio amico cane

"Il servizio SOS PASSEGGIATA continua ad essere attivo", ha spiegato l'assessore alle Politoche Animaliste Fiodor Verzola, che aveva lanciato l'iniziativa durante il primo lockdown, un anno fa. "Nella realtà dei fatti il servizio non ha mai cessato le sue attività e, oggi ancor di più, è nella piena disponibilità dei cittadini e delle cittadine che si troveranno a fronteggiare tale emergenza".

Lo slogan continua ad essere 'li amiamo e non li abbandoniamo' e da qualche mese anche con l’impiego di istruttori cinofili provvisti di attestato e qualificati come Educatori/istruttori cinofili. Istruttori che sono sottoposti a test sierologico per controllo Covid e che rendono conto quotidianamente delle proprie uscite al responsabile del progetto.