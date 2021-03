Nuova zona a traffico limitato, Montaruli (Fdi): “Noi al fianco di residenti, commercianti e Comitato No Ztl”

"Pensare di spendere 1,5 milioni di euro per delle telecamere che sanzionino gli automobilisti che entrano in Ztl è l'ultima assurdità di una giunta grillina slegata dalla realta" a dichiararlo è la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, raccogliendo l'appello lanciato dal "Comitato No Ztl prolungata a Torino". "Le proteste di residenti e commercianti sono sacrosante - prosegue Montaruli - come Fratelli d’Italia daremo tutto il nostro sostegno a chi si vorrà opporre a questo sperpero di denaro pubblico. A Torino servono una viabilità intelligente, sostegni diretti ai commercianti in crisi e iniziative per far riprendere i consumi, non multe e tasse mascherate".