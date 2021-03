Rfi, Torino-Savona-Ventimiglia: interventi di potenziamento infrastrutturale dal 15 al 24 marzo

Per consentire l’esecuzione degli interventi di consolidamento e impermeabilizzazione del viadotto Mongia, importante opera a 16 campate ad arco in muratura, lungo 500 metri presente sulla linea a 45 metri di altezza è necessario interrompere la circolazione ferroviaria, nella tratta Mondovì – Ceva, con modifiche ai treni previsti in circolazione.