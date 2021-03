Moncalieri, picchia la moglie davanti al figlio minorenne: intervengono i carabinieri e lo arrestano

Ancora un marito violento, ancora le manette ai polsi. Succede a Moncalieri, dove un marocchino di 48 anni, al culmine di una lite e sotto l’effetto dell’alcol, ha picchiato la moglie in presenza del figlio minorenne. All’arrivo dei carabinieri lo straniero si è scagliato anche contro di loro venendo però immobilizzato. La vittima, che non ha riportato gravi ferite, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Manette anche Nizza-Millefonti, ma in questo caso è finito in manette un giovane pusher della Mauritania, fermato per un controllo dai carabinieri del Nucleo Radiomobile: alla vista dei militari, lo spacciatore ha ingoiato delle dosi di stupefacente che teneva nascoste in bocca. L’Uomo è stato condotto in carcere.