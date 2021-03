Negazionista sul bus si rifiuta di mettere la mascherina e aggredisce l'autista: denunciato

Si è rifiutato di indossare la mascherina nonostante le ripetute richieste degli altri passeggeri. E' questa la causa della violenta lite scoppiata pochi giorni fa a bordo di un autobus Gtt, nei pressi di via Malta.

Il protagonista della vicenda è un over 60, che teneva il dispositivo di protezione sotto il mento nonostante la normativa vigente a bordo dei mezzi pubblici.

Per il trambusto, l'autista è stato costretto a fermare la corsa e aprire le porte, accertandosi che nessuno si fosse fatto male.

Il primo a scendere è stato proprio l’anziano. L’autista l'ha quindi invitato a indossare la mascherina in maniera corretta, ma l’uomo ha dato in escandescenza, affermando di essere autorizzato a girare senza protezione e intimandogli di non perdere altro tempo e di rimettersi alla guida.

Il dipendente Gtt ha quindi chiamato il 112, ma l'uomo gli si è avventato addosso, spintonandolo diverse volte.

L’intervento degli agenti del commissariato San Paolo ha riporta la calma tra i passeggeri.

L'aggressore è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, e sanzionato per violazione delle normative anti-Covid.