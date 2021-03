Venerdì nero per lo sciopero di bus e treni a Torino e provincia: tutte le informazioni

Venerdì nero per i pendolari che si spostano in tram e bus: i sindacati (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) hanno infatti proclamato per domani 24 ore di sciopero del trasporto pubblico. A portare autisti e controllori ad incrociare le braccia lo stallo nel rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri – Tpl mobilità, così come il rischio di aggressioni per i lavoratori.

Saranno comunque rispettate le fasce di garanzia. A Torino e provincia bus urbani e suburbani, tram e metropolitana circoleranno dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. I mezzi extraurbani e il servizio ferroviario (SfmA Borgaro -Aeroporto Ceres) da inizio servizio alle 8 e dalle 14,30 alle 17,30. La Sfm1 Rivarolo-Chieri circolerà dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.