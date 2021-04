Protocollo anti-smog e trasporti, “semaforo” attivo per Torino e 39 comuni della provincia

La Regione Piemonte ha rinforzato il suo “semaforo” anti-smog.

Una delle novità più importanti riguarda il settore trasporti: oltre a Torino e ai 32 comuni inseriti nell'area “agglomerato”, infatti, il nuovo protocollo prevede l'estensione dell'applicazione del sistema graduale di limitazioni preventive e temporanee (basato su un algoritmo in grado di prevedere i livelli di concentrazione media giornaliera di pm10, ndr) anche ai comuni con più di 10mila abitanti inseriti nell'area “pianura”, portando il numero totale a 39 in tutta la provincia; tra questi ultimi spiccano Carmagnola, Chivasso e Ciriè. Per i settori riscaldamento e agricoltura, invece, non è prevista la soglia minima di popolazione e le limitazioni restano generalizzate.