Extrarchitectura tour, per una originale “passeggiata urbana” a Torino

La nuova originale “passeggiata urbana” ideata da Raffaele Palma per il Caus (Centro Arti Umoristiche e Satiriche) è volta a scoprire, ammirare ed assaporare alcune architetture realmente extra del nostro territorio urbano.

Un tour tra gli stilemi più disparati: liberty, art deco', futurista, razionalista, eclettico, spaziale, minimalista, bioecologico.

L’occasione ci permetterà di apprezzare finalmente opere edili assolutamente singolari e uniche, spesso sconosciute ai più, che hanno contribuito ad arricchire stilisticamente il capoluogo subalpino.

Assisteremo ad un’incredibile carrellata, dalla “natura spaziale” della casa-studio del famoso artista Umberto Mastroianni in strada antica di Cavoretto, all’edificio ideato dall’architetto Enzo Venturelli nel 1953, transitando per il distributore di benzina in cemento dal chiaro impianto futurista a forma d’aeroplano, progettato dall'ing. Carlo Agular nel 1936 sito in corso Moncalieri 285 sino alla struttura residenziale green, “Condominio 25” firmata dall’architetto Luciano Pia nel 2007 in via Marenco 20/A.

Il tour ci porterà inoltre al Sottopasso “Viale Marinai d'Italia”, tunnel a cinque campate ultimato nel 1880 che divenne l’ingresso dell’Esposizione Internazionale del 1911, vedremo poi Villa Iavelli in via Petrarca 44, edificata nel 1904 da Raimondo D'Aronco di gran valore storico-artistico ed ambientale, il villino Kind di via Monti 48 progettato da Michele Frappoli in stile Hofmaniano. Infine le grandi opere: la Fontana dei Mesi, Torino Esposizioni e L’Istituto Galileo Ferraris di Corso Massimo d’Azeglio.

La passeggiata gratuita durerà due ore circa, snodandosi tra le circoscrizioni di Torino, Cavoretto Borgo Po e San Salvario.

Le date da non perdere, domenica 18 e domenica 25 aprile, dalle ore 9:30 alle 11:30 circa. Il tour si farà solo se conforme alla fascia di rischio della Regione e nel rispetto per ciascun aderente alle normative anticovid. L’appuntamento verrà rimandato in caso di mal tempo.

L’appuntamento alle 9:15 sarà davanti al Teatro Erba in corso Moncalieri 241, termine dell’incontro in corso Massimo d’Azeglio angolo corso Raffaello.

Si ricorda a tutti gli iscritti di portare con sé la tessera gratuita Caus 2021 per accedere al gruppo e poter usufruire del tour gratuito. Gli interessati devono prenotarsi scrivendo a info@caus.it per comunicare nome, cognome e numero di cellulare di ciascun partecipante, imprescindibile aver adempiuto l’obbligo d’iscrizione gratuita come socio Caus 2021 collegandosi al sito www.caus.it alla voce “Associati al Caus”.

Contatti: e-mail: info@caus.it - cell- 3396057369