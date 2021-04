Favorire l'inserimento lavorativo di transessuali e transgender: Torino pubblica un bando

Favorire l’occupazione di transessuali e transgender, spesso a rischio di discriminazione lavorativa. La Città ha infatti deciso di pubblicare un avviso per la presentazione di domande di contributo e di altri benefici economici nell’ambito della macro area “Tematiche LGBT”.

Un’iniziativa che è già stata portata avanti da Milano e Roma, che Torino ha deciso di copiare dopo un confronto con le associazioni e persone trans e transgeder locali.

“L’obiettivo – spiega l’assessore ai Diritti Marco Giusta - è quello di ridurre le discriminazioni nell’accesso al mondo del lavoro e provare a costruire la possibilità di incontro tra domanda e offerta”.

Nelle specifico le iniziative che richiedono un contributo, da realizzarsi e concludersi entro il 31 dicembre, devono prevedere momenti di “sensibilizzazione sulle tematiche dell’identità di genere rivolti alle aziende ed enti del terzo settore”, così come la “promozione dell’iniziativa sul territorio”. Deve poi essere prevista una giornata per “favorire l’incontro tra aziende ed enti del terzo settore e le persone transessuali e transgender in cerca di occupazione, finalizzato all’inserimento lavorativo”.

Le domande vanno inviate entro il 26 maggio.