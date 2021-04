Forza della Natura: la chef torinese Maria Zingarelli spiega la cucina circolare

Titolare del ristorante Giardino Veg di via Barbaroux

Nell’ambito dell’evento Forza della Natura dedicata a Libereso Guglielmi si terrà giovedì 22 aprile alle ore 18.00 un importante incontro con la chef Maria Zingarelli.

L’incontro si presenterà come un viaggio alla scoperta dei segreti e delle migliori ricette della cucina circolare. La chef del ristorante torinese Giardino Veg risponderà alle domande del giornalista Claudio Porchia su un tema di grande attualità, come il rapporto fra cibo e ambiente, fra salute e sostenibilità ambientale. Partendo dalla domanda su cosa si intende per cucina circolare il viaggio ci porterà a scoprire quali materie prime e ingredienti possono essere utilizzati senza sprechi o usati più volte.

Uno stile di vita che, Maria Zingarelli ha tradotto anche in creatività in cucina, utilizzando, riutilizzando e rielaborando alcuni scarti, destinati a diventare spazzatura.

Una cucina alla portata di tutti e rivoluzionaria perché parte dal rivedere il nostro modo di fare la spesa, scegliendo prodotti giusti e privilegiando gli acquisti a chilometro zero e mettendo la salute nostra e dell’ambiente in primo piano.

Il programma si svolgerà rigorosamente in modalità online e si potrà seguire sulla pagina facebook https://www.facebook.com/liberesoguglielmi , sul gruppo facebook https://www.facebook.com/groups/59750360348 e sulla piattaforma multimediale del gruppo Morenews, www.sanremonews.it che è media partner della manifestazione.