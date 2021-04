Dopo un anno di lavori a giugno riaprono i giardini di via Revello

Dopo un anno di interventi, verso metà giugno riapriranno al pubblico i giardini di via Revello. L’area verde è stata completamente riqualificata a seguito di un percorso partecipato con il territorio, che ha visto cinquanta cittadini e la Circoscrizione 3 riunirsi con l'amministrazione per ben cinque volte.

I lavori, che hanno portato alla riqualificazione dell’area verde all’angolo tra le vie Frejus e Revello in zona San Paolo, finiranno entro maggio. Per fruire del nuovo giardino occorrerà attendere qualche settimana, dato che le basse temperature notturne hanno rallentato la crescita dell'erba.

L’area comprende 3000 metri quadri di prato ed è inframmezzata da vialetti – rivestiti con materiali drenanti – e zone di sosta e socializzazione con panchine in cemento e fontanella. Non manca un’area giochi attrezzata di 160 mq, delimitata da una staccionata in legno di castagno. Il giardino comprende anche una piccola zona umida con due salici e altre piante adatte, collocata là dove la lieve depressione del terreno convoglia l’acqua piovana (un pozzo perdente eviterà eccessivi ristagni), aiuole protette da sedute in cemento e un angolo seminato a piante aromatiche.

Agli alberi già presenti, alcuni dei quali piuttosto imponenti, sono state aggiunte una dozzina di nuove piantumazioni. L’impianto d’illuminazione predisposto da Iren è costituito da lampade a led, e numerosi sono i contenitori per i rifiuti collocati a cura di Amiat.