Il progetto "Torino Particolare" per aiutare l'Ugi

Il progetto "Torino Particolare" ha lo scopo di aiutare l'associazione Ugi.

"Dal 22 Aprile al 29 Maggio sarà messo in vendita un poster con una mia foto scattata poco prima del Lockdown del Marzo 2020, i punti dove acquistarlo sono tanti e si trovano sia a Torino che in alcune località della provincia", ha spiegato l'ideatore Giuseppe Lupoli. "I proventi della vendita andranno a questa importante associazione della nostra città che, ormai da decenni, aiuta tanti bambini e le loro famiglie. In questo momento, è importante come non mai cercare di "fare la differenza" con le proprie possibilità e le proprie capacità ed è questa l'idea che, fin dall'inizio, ha guidato questo progetto".

"Voglio ringraziare Vittorio Pavesio e Umberto Duò per il loro indispensabile apporto nella realizzazione del progetto. Oltre all'acquisto del manifesto, vi chiedo un altro importante aiuto: fate passaparola su Facebook, su Instagram e nel mondo reale", è stato l'appello finale di Lupoli.