Imbarco Perosino, Iaria: “Trattativa con i concessionari, potrebbero partecipare al nuovo bando”

“Con i concessionari dell’Imbarco Perosino è in atto una trattativa, il Comune ci sta lavorando. Se avrà esito positivo, si aprirà la possibilità agli attuali gestori di ripresentarsi al prossimo bando per l’assegnazione dei locali”. A dirlo è l’assessore all’urbanistica Antonino Iaria in un breve video su Facebook, facendo chiarezza sull’attuale situazione dello storico locale sulle sponde del Valentino, a rischio sfratto.

"Trattamento paritario di tutti i locali dati in concessione"

“La Città - ha proseguito Iaria - deve avere un trattamento paritario nei confronti di tutti i locai dati in concessione. Il rispetto dei contratti non è una questione ad personam, ma ha anche dei risvolti dal punto di vista dei bilanci del comune, che quando non riesce a incassare ha degli ammanchi”.