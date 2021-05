Incidente mortale a Poirino, la vittima è una pensionata torinese di 62 anni

Emergono i primi dettagli sul grave incidente stradale avvenuto nella strada provinciale 29, all'altezza di Poirino, che è costato la vita a una pensionata di 62 anni, residente a Torino.

Come ricostruito dai carabinieri, la Fiat Panda condotta dalla donna, mentre percorreva la strada in direzione Pralormo, avrebbe invaso per motivi ancora da accertare la corsia di marcia opposta, andando a scontrarsi frontalmente con un furgone.

La 62enne è morta sul colpo mentre il conducente del mezzo pesante è stato trasportato, cosciente, all'ospedale di Chieri e non sarebbe in pericolo di vita.