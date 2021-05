Aveva droga in casa, ma anche una serra dove coltivava marijuana: arrestato un 23enne a Venaria

A Venaria Reale i militari della locale Compagnia, in collaborazione con il Nucleo Cinofili Carabinieri di Volpiano, hanno rinvenuto nell’appartamento di un 23enne 68 grammi di droga, tra marijuana e hashish. Ma lo spacciatore non si limitava a vendere droga: all'interno della casa, infatti, i militari hanno trovato anche una serra per ambienti casalinghi contenente 3 piantine di marijuana.



Nell’ambito della stessa operazione è stato denunciato un 44enne per il possesso di 13 grammi di hashish.