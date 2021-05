Il Fondo Vito Scafidi vince la sua battaglia, l'8x1000 può andare all'edilizia scolastica (VIDEO)

Oggi, grazie al Fondo dedicato alla sua memoria e alla Fondazione Benvenuti in Italia, è stato raggiunto un importante traguardo: la possibilità di devolvere l' 8x1000 dell'Irpef all'edilizia scolastica , diventata legge nel 2015 e attuata dallo scorso anno con l'obiettivo di procedere con interventi di ristrutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza, efficientamento energetico e adeguamento antisismico delle strutture; per farlo occorrerà barrare la voce 'Stato' e, successivamente, 'edilizia scolastica' tra le alternative disponibili.

La campagna “Mandalo a scuola”

Per diffondere l'iniziativa, nel frattempo, è stata avviata la campagna promozionale 'Mandalo a scuola': “Siamo riusciti – ha spiegato la presidente del Fondo Vito Scafidi, Francesca Rispoli – a tenere in vita il lumino che accendemmo nel 2010 durante la manifestazione per il secondo anniversario della morte di Vito: con questa campagna vogliamo trasmettere alla cittadinanza l'idea di poter contribuire direttamente alla causa, senza dimenticare l'importanza dei fonti strutturali e della programmazione degli interventi da parte dello Stato. Ci aspettiamo che tutte queste risorse, insieme, possano contribuire a un piano prospettico in grado di rendere sicure tutte le scuole”.