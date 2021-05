Anche Umberto Tozzi, Nek e Gianna Nannini sul palco di Stupinigi Sonic Park

Continua ad arricchirsi di grandi nomi il calendario di Stupinigi Sonic Park. L'edizione 'limitata' del 2021, che torna dopo l'annullamento di quella dello scorso anno causa emergenza sanitaria, porterà ad esibirsi sul palco del Cortile d'Onore della residenza sabauda, con la facciata della Palazzina di Caccia a fare da sfondo naturale, anche Umberto Tozzi, Nek e Gianna Nannini.

Big italiani ed internazionali

Dopo l'annuncio di Robben Ford e Bill Evans (14 luglio) e quello di Ben Harper (18 luglio), era arrivato finalmente il primo big della musica italiana, con Fabrizio Moro, che tornerà a esibirsi live con “Canzoni nella stanza – percorso unplugged 2021” la sera del 12 luglio. Il 9 ed il 10 sarà preceduto da Emma, che torna in tour per celebrare i primi 10 anni di carriera, ripercorrendo i suoi più grandi successi e presentando live i brani del suo ultimo disco di inediti “Fortuna”.

Il 5 luglio i grandi successi di Umberto Tozzi

Il cantante che ha fatto ballare l'Italia con "Gloria" e "Ti amo", solo per citare due dei suoi successi più famosi, per la prima volta nella sua carriera propone uno speciale concerto interamente acustico. In “Songs” la sera del 5 luglio Tozzi presenterà i suoi più grandi successi e alcune canzoni mai eseguite dal vivo.

"Sono felicissimo! La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura in genere vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo che per questo lunghissimo periodo hanno sofferto in silenzio, dimenticati e senza nessun sostegno economico", ha dichiarato l'artista vincitore (assieme a Morandi e Ruggeri) del Festival 1987 con 'Si può dare di più' - Sembra un sogno poter immaginare di risalire su un Palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto. Mi auguro che sia per me che per i miei colleghi possa essere l’inizio di un ritorno al più presto alla normalità e la fine di un lunghissimo incubo"

Nek protagonista con “Live Acustico 2021”

Filippo Neviani, in arte Nek, torna a suonare dal vivo con “Live Acustico 2021” e tra le date che ha scelto c'è anche quella dell'8 luglio a Stupinigi. "E' stato un anno difficilissimo, lo sappiamo, lo sapete. Adesso però torniamo a sperare, piano piano le buone notizie arrivano e quella di oggi è che questa estate si torna in tour! Partiremo un po' da dove ci siamo lasciati, porterò in giro uno spettacolo in acustico, visto che l ’anno scorso a tutti voi che siete venuti a trovarmi è piaciuto molto, ma non sarò solo, sul palco con me ci sarà il mio chitarrista Max Elli e stiamo lavorando a diverse sorprese e novità", ha raccontato l'artista.

Il 20 luglio serata rock con Gianna Nannini

In un'inedita versione pianoforte e voce, Gianna Nannini salirà sul palco di Stupinigi Sonic Park martedì 20 luglio con “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza”.