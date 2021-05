Riapre il parcheggio di San Pietro in Vincoli: prevista un'area verde davanti all'ex cimitero

Riapre il parcheggio di San Pietro in Vincoli, dove l’attuale asfalto verrà sostituito da materiale drenante e verrà realizzata un’area verde davanti all’ex cimitero, oggi riconvertito a teatro.

Ad annunciarlo l’assessore ai Trasporti Maria Lapietra, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo in Borgo Dora, con la sindaca Chiara Appendino. Al momento alcune vie del quartiere sono state chiuse totalmente al traffico, su forte impulso di Borgo Dora Camminabile. La pedonalizzazione “scadrà” a fine giugno, ma l’intenzione sembra essere quella di proseguire con la sperimentazione rendendola definitiva.

Spinge su questa ipotesi il Presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, che sottolinea: “Il progetto sta funzionando: le strade si stanno popolando di ciclisti e pedoni. Per noi la pedonalizzazione prosegue senza se e ma”. Se l’amministrazione nel video non si è sbilanciata sul futuro, certo è sull’area - come spiegato da Lapietra – verranno investiti fondi europei per fare degli interventi strutturali.

Per quanto riguarda il parcheggio di San Pietro in Vincoli - che al momento risulta completamente inaccessibile, per evitare occupazioni abusive dopo lo sgombero del suk - l’idea è di riaprirlo. L’asfalto verrà sostituito da autobloccanti drenanti, mentre verrà creata un’area verde davanti all’ex cimitero. Nell’area di sosta verranno piantati degli alberi per ombreggiare lo spazio ora completamente esposto al sole.