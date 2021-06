Grugliasco e Collegno insieme per inaugurare l'orto urbano dei volontari di Stessocielo

Il progetto StessoCielo inaugura lunedì 7 giugno, alle 14.30, l’Orto Urbano a Collegno. Nella stessa giornata è previsto anche un incontro con le volontarie della mensa Il Cenacolo a Grugliasco. Una giornata importante per “StessoCielo – Il Volontariato che nutre la Comunità”, il progetto che si sviluppa su territori dei comuni di Collegno e Grugliasco e vede Volontariato Torino – Vol.To come capofila in partenariato con l’Associazione Sotto L’Equatore -SOLE, in collaborazione con il Forum del Volontariato, l’associazione C46, Il Cenacolo e La Foglia Matta, nell’ambito del progetto Top Metro Fa Bene, Promosso da Città Metropolitana di Torino in partnership con S-nodi – che co-finanzia il progetto con fondi del Programma Azioni di Sistema di Caritas Italiana e Caritas Diocesana di Torino.