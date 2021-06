Nichelino, prende le distanze da "Più Italia" il candidato sindaco Alex Farina: "Ci allontaniamo dal partito"

"Queste cose mi hanno toccato profondamente, assieme ai ragazzi che lavorano con me: ci siamo allontanati e staccati da Più Italia. Ci è arrivato addosso uno tsunami ed allora abbiamo deciso di fare questa scelta, per rispetto di chi crede in noi". Con queste parole Alex Farina, candidato sindaco a Nichelino con la bandiera di “Più Italia”, ha annunciato in una diretta Facebook il suo distacco dal partito.

La scelta è conseguenza di quanto è andato in onda nel programma televisivo “Le Iene”, che ha preso di mira il fondatore del movimento, Fabrizio Pignalberi. Gli inviati di Italia Uno hanno raccontato alcuni episodi in cui Pignalberi avrebbe raggirato cittadini comuni, mettendo in forte dubbio anche la sua professione di avvocato. Pignalberi si è difeso negando ogni responsabilità. Ma la tempesta politica è partita in quei comuni dove Più Italia, formazione di destra, aveva già preparato candidature nelle prossime amministrative.

Così Farina, che nel gennaio del 2020 aveva annunciato l'addio a Fratelli d'Italia, ora porterà avanti la sua candidatura a sindaco come indipendente. "Ci presenteremo con una lista civica, continuando a testa alta il nostro progetto", ha annunciato.