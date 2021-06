Allarme a Collegno, ritrovata una tartaruga "azzannatrice": "E' pericolosa e non va allevata in casa"

Innocua, ma solo in apparenza: sarebbe infatti piuttosto pericolosa la tartaruga ritrovata (e consegnata ai veterinari del Canc di Grugliasco) in via Possasso a Collegno. Si tratterebbe infatti di un esemplare di "Chelydra serpentina", nota anche come tartaruga azzannatrice. Ad abbandonarla, probabilmente il proprietario che fino a quel momento la teneva in casa in maniera abusiva.



La tartaruga in questione infatti è di una specie considerata pericolosa per l'incolumità pubblica e quindi non commerciabile né allevabile in casa da privati, a seguito di un decreto del Ministero dell'ambiente del 1996.

I veterinari del CANC hanno allertato il nucleo CITES dei Carabinieri Forestali di Torino affinché l'animale venga collocato in una struttura idonea ed autorizzata.