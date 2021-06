Nichelino, al via la campagna di 'microchippatura' felina

In Piemonte la 'chippatura' dei gatti di proprietà non è ancora obbligatoria ed allora il Comune di Nichelino 'scende in campo' in difesa dei nostri amici a quattro zampe.

"Per sensibilizzare i cittadini all’utilizzo del chip e per prevenire il randagismo e facilitare il ritrovamento dei gatti in caso di smarrimento, in collaborazione con Enpa Chieri canile e gattile e l’Ambulatorio Veterinario del dott. Ceppa, offriremo un servizio di chippatura dei gatti di proprietà dei residenti nichelinesi", hanno spiegato il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola.