L'esperienza dei direttori finanziari a disposizione degli studenti, patto tra UniTo e Andaf

Il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino avvia una collaborazione continuativa con Andaf – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari. Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.

Siglato l’accordo quadro che per 3 anni arricchirà l’offerta formativa rivolta agli studenti e alle studentesse del corso di laurea magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale e supporterà tirocini formativi a diretto contatto con le funzioni aziendali di amministrazione, finanza e controllo.

L’esperienza dei numerosi CFO aderenti ad Andaf, gli eventi dell’Associazione aperti anche agli studenti e alle studentesse, la realizzazione di programmi di ricerca scientifica su temi di reciproco interesse, sono solo alcuni dei filoni di lavoro congiunto.

Si rafforza così l’impegno dell’Università di Torino nel creare occasioni di incontro con il contesto aziendale e professionale, per meglio comprendere le esigenze del mondo del lavoro e indirizzare le attitudini degli studenti e delle studentesse verso le reali sfide delle professioni.

ANDAF persegue attraverso questo accordo l’obiettivo di contribuire alla formazione e alla crescita professionale dei futuri direttori finanziari e di mettere a fattore comune il bagaglio professionale e le esperienze maturate dai propri associati.

La fattiva collaborazione prende subito l’avvio con un ciclo di seminari dedicati a temi di grande attualità in tutte le aziende che si sono trovate a fronteggiare le conseguenze della pandemia Covid-19: gestione del cambiamento nell’area Finance, la Digital Tranformation in area Finance e il ruolo del CFO nei piani di sostenibilità ambientale.

La Prof.ssa Donatella Busso, presidente del corso di studio in Amministrazione Aziendale, esprime “soddisfazione per l’accordo che consentirà agli studenti e alle studentesse di entrare direttamente in contatto con l'area Finance di importanti realtà e di iniziare a comprendere le sfide che dovranno essere affrontare nei prossimi anni”.

Il Dott. Angelo Sidoti, nella qualità di Presidente della Sezione Piemonte e Valle D’Aosta e di componente del Direttivo Nazionale di ANDAF, manifesta “soddisfazione per l’avvenuta formalizzazione della convenzione con il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino, valido strumento di consolidazione dei rapporti tra l’Associazione e l’Università”. Il Dott. Sidoti, inoltre, sempre a nome dell’Andaf, manifesta “entusiasmo per tale collaborazione grazie alla quale studenti e studentesse potranno beneficiare di un notevole strumento di crescita culturale nonché di un mezzo con il quale pianificare il proprio percorso professionale e lavorativo”.