Cercano di rubare in un centro commerciale di corso Giulio Cesare, scoperte e arrestate

Hanno maldestramente nascosto la merce sotto la gonna e nel tentativo di uscire velocemente dall’esercizio commerciale senza pagarla hanno iniziato a perdere gli oggetti.

Si tratta di due donne, di 54 e 28 anni, italiane, che lo scorso mercoledì pomeriggio si sono recate presso un esercizio commerciale in corso Giulio Cesare ed hanno occultato sotto gli indumenti e nel passeggino dove la più giovane trasportava la figlia di 3 anni, vario materiale per un importo complessivo di circa 250 euro.

Notate da un addetto alla vigilanza mentre si aggiravano fra le corsie, le due donne sono stata controllate alle casse, dove si erano fermate con l’intenzione di pagare soltanto un unico articolo di esiguo valore. Alla richiesta se avessero preso altro, le due hanno iniziato ad agitarsi e mentre una litigava con il personale del negozio l’altra, quella col passeggino, ha tentato di darsi alla fuga.

In questo frangente la stessa ha perso da sotto la gonna materiale vario appartenente all’esercizio commerciale. Personale della Squadra Volante prontamente intervenuto ha arrestato le due donne per tentato furto aggravato in concorso; entrambe hanno diversi precedenti specifici; la più anziana, di 54 anni, risulta anche colpita dal provvedimento di avviso orale.