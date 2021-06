La pandemia in Europa spegne le note di Ben Harper: niente Sonic Park per lui, appuntamento al 2022

La pandemia colpisce ancora, almeno l'organizzazione dei grandi eventi. Vista la circolazione del virus in alcuni Paesi europei, infatti Ben Harper ha scelto di annullare il tour nel nostro continente. Dunque, "salta" anche il concerto che era in programma il 18 luglio a Stupinigi Sonic Park : tutto è rinviato al 2022.

"A seguito delle problematiche sul fronte sanitario e di sicurezza legate alla pandemia in corso - spiega l'artista californiano tramite i suoi canali social - abbiamo preso la difficile, ma necessaria decisione di cancellare il nostro tour europeo previsto per l'estate 2021. Torneremo in tour appena sarà possibile. Love and appreciation a tutti i nostri fans in Europa".