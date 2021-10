Dal 1° luglio vaccinazione 'Open night' con musica e dj set al Grosa di Nichelino

L’ingresso sarà libero, accessibile a un massimo di 120 persone e, in caso di posti disponibili, verranno chiamati i soggetti in “panchina vaccinale”, per non sprecare dosi e favorire l'immunizzazione di quante più persone sarà possibile. Una iniziativa che si lega a quella dell'Asl To5, con la vaccinazione 'last minute' fatta per andare incontro alle esigenze di tutti e favorire anche chi sceglie di aderire all'ultimo momento.

L'appello ai giovani del sindaco-medico

"Auspichiamo che possa essere una piacevole iniziativa in particolare per i nostri giovani che, in un contesto giovanile e dinamico, potranno ricevere la vaccinazione prima del previsto, limitando così il rischio di nuove ondate pandemiche", ha spiegato il sindaco (e medico) di Nichelino Giampiero Tolardo.