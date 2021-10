80enne torinese colta da malore alla guida si schianta contro muro sulla A6: inutili i soccorsi

Secondo quanto ricevuto, la donna di 80 anni avrebbe perso il controllo della sua vettura, una Fiat Panda, a causa di un malore. L'incidente è avvenuto poco dopo il casello di Altare in direzione Savona, all'altezza di un cantiere.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Carcare, l'automedica del 118 e la polizia stradale.

Il tratto autostradale interessato dall'episodio è stato chiuso per alcune ore (si sono registrate code) per consentire le operazioni di messa in sicurezza oltre ai rilievi del caso da parte delle forze dell'ordine. E' stato poi riaperto attorno alla mezzanotte.