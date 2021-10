Viabilità, chiusure sulla strada provinciale 25 delle Grange di Nole

Per la realizzazione di una banchina bitumata per l’incrocio di autoveicoli lungo la strada provinciale 25 delle Grange di Nole nel comune di Nole, si rende necessaria la sospensione della circolazione stradale per tutti i veicoli ad eccezione dei residenti e dei veicoli per servizi di emergenza, dal km 1+600 al km 2+100 nel Comune di Nole, con deviazione del traffico segnalata in loco dal 12 luglio 2021 alle ore 8,00 al 12 agosto 2021 ore 19.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina

www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml