Un successo anche per l'edizione estiva dell’Evento Diffuso Gastronomico Moncalierese

Dopo l’edizione autunnale che aveva riscosso un buon successo, è stato fatto il bis con l’edizione estiva, che aveva lo scopo di far scoprire le specialità moncalieresi in una versione inusuale con fresche e gustose ricette ed implementare il turismo gastronomico nella Città, anche nella bella stagione.

Il Comune di Moncalieri ha voluto promuovere le degustazioni delle sue specialità fuori dalla “canonica” stagione autunnale, far apprezzare la sua gastronomia con ricette stuzzicanti e curiose anche nel periodo estivo, ampliare l’offerta per tutti i gusti e per tutte le tasche con l’adesione all’Evento non solo di ristoranti, ma anche di pizzerie e di bistrò. Grazie anche alla collaborazione di Pro Loco Moncalieri, l’obiettivo è stato raggiunto, con rilevante soddisfazione.