Nichelino, l'annunciato maltempo porta ad annullare il live di Fry Moneti al Factory e il cinema all'aperto

L'annunciata ondata di maltempo, con forti piogge previste dal pomeriggio odierno, ha costretto a rivedere i programmi delle serate estive di Nichelino.

"Viste le condizioni climatiche avverse, purtroppo il live di Fry Moneti previsto per oggi, 31 luglio, è stato annullato", hanno fatto sapere gli organizzatori della rassegna estiva all'Open Factory, che si è conclusa così con un giorno d'anticipo.

Stessa sorte per l'appuntamento con "Cinema sotto le stelle", la rassegna di film all'aperto, in programma nel giardino di via Galimberti, di fronte al centro Grosa: niente "Wonder woman 1984" alle 21.45. Appuntamento rimandato alla sera di venerdì 6 agosto, mentre il giorno precedente verrà recuperato e proiettato "Odio l'Estate".