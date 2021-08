Crolla un muro nel cantiere edile e travolge un operaio: l'uomo è grave al Cto

Un muro è crollato addosso a un operaio, che adesso si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cto. E' quanto successo oggi pomeriggio in un palazzo di via Servais 176, nel quartiere Parella.

L'incidente sul lavoro ha coinvolto un muratore che stava lavorando alla ristrutturazione dell'edificio, all'interno del cantiere edile predisposto per i lavori. L'uomo, romeno, non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini per accertare la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità sono ancora in corso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori dello Spresal dell'Asl Torino.