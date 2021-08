La ZTL arriva a Venaria: si parte dal centro storico

Dal prossimo 1° settembre, con un mese di prova, partirà la nuova ZTL di Venaria Reale. Si comincerà con l'area del centro storico. I varchi di accesso saranno 3: Via Medici del Vascello, Via Rolle e Via Pavesio. Uno in uscita, da via XX Settembre.

Sarà completamente gratuita e tutto il sistema tecnico amministrativo avverrà in forma digitalizzata, senza quindi alcun rilascio di permesso cartaceo. Prossimamente partirà una campagna informativa in modo che tutti possano essere messi a conoscenza del regolamento, delle modalità, delle autorizzazioni che la riguardano, inoltre sarà attivato un portale on line dedicato dove sarà possibile fare tutto.

Il sindaco Fabio Giulivi: “Quello della ZTL era un impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale e che oggi realizziamo: per la tutela dei residenti di via Mensa, dei commercianti e per puntare su questo viale pedonale che dovrà essere attraversato solo da veicoli autorizzati e non da tutti coloro che non ne hanno titolo e che hanno comportato gravi problemi per la sicurezza dei passanti (venariesi o turisti che siano). Ringrazio l'assessore Giuseppe Di Bella, il Corpo della Polizia Municipale ed il Comandante Alberto Pizzocaro, tutti gli uffici comunali coinvolti e la Gesin per le continue riunioni di questi mesi che hanno consentito di sbloccare anche questa situazione così importante per la Città”.