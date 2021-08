A Coumboscuro in provincia di Cuneo torna il Roumiage, concerti di Silvestri e Tazenda

L’evento centrale del Roumiage di quest'anno si annuncia assai ricco a Coumboscuro. L’intero programma che interesserà il territorio delle Alpi occidentali tra Piemonte e Provenza, si ispira ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Di qui la scelta del percorso della Traversado, che da oltralpe, con le sue otto colonne, porterà centinaia di camminatori verso Coumboscuro: sono i figli degli emigranti che hanno trovato fortuna oltre le montagne e che tornano sui sentieri tracciati dai loro padri, verso i paesi montani d’origine.

Questo è il ricco programma delle giornate di sabato 28 agosto e domenica 29 agosto:

Sabato 28 agosto

– ore 15.00 – CONVEGNO / DIBATTITO “Dante il provenzale”, metterà a fuoco il legame tra Dante e l’antica lingua provenzale, che, durante la sua epoca era la lingua franca della poesia e delle corti europee, grazie al fenomeno dei trovatori, portatori della prima letteratura dell’Europa moderna.

– ore 21.00 - il concerto dei Tazenda + Marlevar e la vocalist Luisa Cottifogli, la band sarda di “Spunta la luna dal monte”, legati da profonda amicizia a Coumboscuro per aver realizzato diverse collaborazioni discografiche e tour di concerti in Europa. In particolare si farà importante omaggio alla voce di Andrea Parodi, che da solista, collaborò con Marlevar, la formazione che porta in spettacolo le liriche di Sergio Arneodo e di cui Andrea fu voce per due anni di tour in Europa e Africa. La Fondazione Andrea Parodi sarà presente con una mostra con allestimento multimediale.

Dalle ore 22.30 segue la Nuéch dal Fueiassìer – la notte del grande fuoco che brucia l’estate con gruppi di musica e danza popolari.

Domenica 29 agosto

– ore 10.00 - la S. Messa degli emigranti cantata con l’antico repertorio provenzale.

– ore 15.00 l’evento conclusivo del Roumiage 2021 con Daniele Silvestri in concerto. Lo scrittore e cantante di notorietà internazionale sarà a S Lucio sulla scia dell’amicizia tra Sergio Arneodo Fabrizio De André, che a Coumboscuro era ospite. Un evento che chiuderà, come ogni anno il Roumiage, che negli anni ha accolto tante notorietà dello spettacolo europeo come: Angelo Branduardi, Alan Stivell, Cristiano De André; Antonella Ruggiero, Simone Cristicchi, Jhon Renbourn e molti altri.

Gli eventi sono soggetti alle direttive governative anti covid in vigore, che prevedono rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 mt., accesso ai concerti consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (GREEN PASS). Esenti i ragazzi sotto i 12 anni di età.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di visitare la pagina: www.coumboscuro.org