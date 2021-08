Collegno, con il "Cit mercà" torna l'appuntamento per gli appassionati dell'usato

Il vintage e l'antiquariato, molto apprezzati in questa graziosa città alle porte di Torino, saranno presenti anche in piazza Primo Maggio, grazie al gran numero di adesioni ed alle norme anti Covid che impongono distanziamenti superiori alle situazioni ordinarie pre emergenza. Come sempre, artigianato artistico ed antiquariato riempiranno la centrale Viale XXIV maggio, dove si potrà fare un salto nel passato nel ricordo di antichi oggetti visti nelle case delle nonne.