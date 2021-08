Il Green Pass non era valido, dopo tensioni e polemiche respinto alla multisala di Moncalieri

Non è stato il primo caso e certamente non sarà l'ultimo. Il Green Pass Pass ha alimentato discussioni e polemiche ancora prima della sua entrata in vigore e ieri, venerdì 20 agosto, è stato fonte di momenti di tensione a Moncalieri, con i carabinieri costretti a intervenire per riportare la calma alla multisala Uci Cinemas dell'area commerciale 45° Nord.

Tutto è nato nel momento in cui un giovane è entrato con il biglietto acquistato online per assistere allo spettacolo. Alla richiesta di Green Pass, il lettore ottico non lo ha autenticato perché il codice qr non risultava abilitato: il ragazzo, infatti, aveva fatto la prima dose di vaccino ma non aveva ricevuto ancora l'abilitazione, in quanto non erano passati i 15 giorni di regola.

I toni si sono accessi, sono volate parole grosse tra il giovane e chi era adibito al controllo, sono arrivate altre persone che lavorano all'interno del cinema e alla fine è stato necessario chiedere l'intervento dei carabinieri per riportare la calma. Al ragazzo è stato rimborsato il biglietto ed è dovuto tornare a casa, ancora adirato per l'accaduto.