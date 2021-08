Torre Pellice, aperto il Sinodo valdese: Valdo Spini eletto presidente

Il culto di apertura del Sinodo delle chiese metodiste e valdesi, a Torre Pellice, ha visto oggi la predicazione del pastore Winfrid Pfannkuche. Nel corso del culto, è avvenuta la consacrazione di Gabriele Bertin al ministero pastorale e di Monica Natali al ministero diaconale.

"Sgonfiare il proprio io, rinunciare a sé stessi, rimane sempre più grande di ogni altra sfida che troviamo sul nostro cammino. La sfida per eccellenza - ha detto tra l'altro Pfannkuche nel suo sermone - La nostra priorità: l'amore che richiede sempre una decisione, una scelta chiara. Di questa via per eccellenza sappiamo che alla fine qualcosa dura, rimane. Camminando insieme su questa via, qualcosa di noi rimane: la fede, la speranza, l'amore".

Il Seggio del Sinodo si è insediato ufficialmente e ha eletto come presidente Valdo Spini, che ha commentato parlando di "emozione, gratitudine, umiltà". Questa mattina il Sinodo ha anche ricevuto la visita del vescovo di Pinerolo, Derio Olivero.

Domani, la serata pubblica "Next generation Eu? - Giovani ed Europa, tra sogno di ripresa e rischio di marginalità": dalle 20.45, in presenza presso il Tempio valdese di Torre Pellice e online, in diretta, sulle pagine fb della Chiesa valdese, Radio Beckwith, e sul canale YouTube della stessa emittente.