Scuola, obbligo del green pass per il personale scolastico. Andrea Costa: “Chi non lo avrà sarà sospeso”

Obbligo green pass per il personale scolastico. Costa: “Chi non lo avrà verrà sospeso”

“Abbiamo preso un provvedimento molto chiaro e netto: l’obbligo del green pass e chi non lo avrà verrà sospeso”. Così il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa è intervenuto in merito al passaporto verde obbligatorio per il personale scolastico.

"L'anno deve iniziare in presenza"

Si avvicina l’inizio dell’anno scolastico e non erano mancate le polemiche soprattutto da parte dei presidi. Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi aveva chiarito che però i tamponi saranno gratuiti per il personale scolastico che rientra nella categoria dei fragili (che dovranno presentare il certificato medico) che non possono vaccinarsi.

“Non possiamo permetterci di fallire l’obiettivo di iniziare l’anno scolastico in presenza, questo non può prescindere dall'avere il personale scolastico o vaccinato oppure comunque in possesso del passaporto verde”, ha continuato Costa, oggi in visita a Savona.

"Il green pass garantisce la libertà"

Al momento il certificato verde è obbligatorio per chi accede alle strutture come ad esempio bar e ristoranti al chiuso, ma non è specificato se chi ci lavora deve esserne munito per svolgere l’attività. Intanto sul fronte lavoro l’obbligo del passaporto verde su proposta del Sottosegretario potrebbe essere esteso ai lavoratori dei pubblici esercizi.

“Il green pass è uno strumento che garantisce la libertà, soprattutto ci permette di proseguire nel percorso di ritorno graduale alla normalità nel nostro paese - conclude Andrea Costa - i nostri uffici devono ritornare a lavorare in presenza i e cittadini hanno bisogno dei servizi, lo smart working ha rappresentato una grande opportunità nel momento più buio della pandemia ma oggi ce ne deve essere meno e con più passaporto verde anche ai dipendenti pubblici può essere uno strumento per tornare a lavorare in presenza”.