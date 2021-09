Bloccato l’incendio in piazza Carlo Felice. Il rogo si è sviluppato sotto le tegole [VIDEO]

“La fase critica dell’incendio è terminata, per fortuna le caratteristiche del tetto hanno bloccato le fiamme e salvaguardato i piani sottostanti”. Lo ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Torino Agatino Carrolo, a proposito dell'incendio divampato stamattina alle 10.30 in un palazzo signorile di di piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova.

“Il fuoco si è sviluppato a un’altezza di 28 metri - ha spiegato Carrolo - interessando le falde del tetto, che per fortuna, grazie alle caratteristiche costruttive, non ha permesso alle fiamme di raggiungere gli appartamenti sottostanti. La combustione si è sviluppata sotto le tegole in carenza di ossigeno e quando ha incontrato l’aria sono emerse delle fiamme”.

A proposito degli scoppi uditi nel pomeriggio, il comandante ha aggiunto: “Le esplosioni potrebbero essere state causate da bombole, contatori del gas, indagheremo nei prossimi giorni sulle cause che hanno scatenato il rogo”.

Sul posto operano 40 vigili del fuoco e una trentina di mezzi. Cinque persone hanno riportato ferite lievi e sono state medicate. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza continueranno durante la notte, con l’area che sarà continuamente presidiata dalle forze dell’ordine.