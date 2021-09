Nichelino, dal 16 settembre al via la festa di San Matteo: ingresso libero ma con Green Pass

A Nichelino è iniziato il conto alla rovescia in vista della festa patronale di San Matteo, in programma dal 16 al 26 settembre.

La fiera e l'area spettacoli saranno, come è ormai consuetudine da alcuni anni, in piazza Polesani nel Mondo: l'ingresso sarò libero, ma solo indossando la mascherina e mostrando il Green Pass, ormai diventato un obbligo di legge per tutte le aree fieristiche.

In piazza Dalla Chiesa, dal 19 al 28 settembre, ci sarà invece il Luna Park: per accedere all'area del Luna Park (che non è recintata) non sarà necessario il Green Pass. I giostrai saranno però tenuti a chiederlo a chi, con un'età superiore a 12 anni, vorrà salire su una giostra.

Non mancheranno anche i momenti legati allo sport: dopo la forzata interruzione del 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, riparte la tradizionale "Corri a San Matteo", giunta alla 27esima edizione: la manifestazione regionale podistica, organizzata dall’a.s.d. Atletica Nichelino con il patrocinio e il sostegno comunale, si terrà domenica 19 settembre per le vie della città.

Si prevede una corsa regionale su Strada Fidal di km 9 circa e una corsa non competitiva Fidal Fit Walking e Nordic Walking. Si conferma anche la graditissima partecipazione degli amici atleti dell’Associazione Caluire Athlétisme della città gemella di Caluire et Cuire (Francia). Le iscrizioni alla gara non competitiva, aperte a tutti, si possono effettuare dalla prossima settimana all'Infopoint collocato al Centro Commerciale "I Viali" di via Cacciatori.

In contemporanea alle due corse, ci sarà una manifestazione amatoriale, ludico-ricreativa di km. 3,5 con la partecipazione dell’Associazione “IL GIGLIO”, dell’Associazione “IL RAGGIO DI SOLE” e con la partecipazione di alcuni diversamente abili in carrozzina, in collaborazione con il C.I.S.A 12 (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale).