Grugliasco, c'è tempo fino al 15 ottobre per iscriversi ai corsi per adulti al Curie-Vittorini

C’è tempo fino al 15 ottobre e fino a esaurimento posti per iscriversi ai corsi serali del “Curie-Vittorini” di Grugliasco, rivolti a persone maggiorenni, chi ha interrotto gli studi superiori, chi ha conseguito una qualifica professionale e desidera diplomarsi e a chi vuole migliorare la propria posizione lavorativa.



I corsi proposti sono di “Amministrazione finanza e marketing (ex ragioneria)”, “liceo delle Scienze Umane” e “Liceo economico-sociale (lezioni al mattino)”.

Per informazioni è possibile scrivere a: referente.serale@iiscurievittorini.edu.it lasciando nome, cognome e numero di telefono per essere contattati.