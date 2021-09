Grugliasco, il sindaco Montà e l'assessore Guarino tra i ragazzi per celebrare l'inizio del nuovo anno scolastico

"Per noi che in questi mesi abbiamo moltiplicato gli sforzi per assicurare aule e spazi scolastici idonei alle vostre esigenze e rispettosi delle nuove normative, che abbiamo progettato un nuovo servizio di refezione scolastica per andare incontro alle vostre esigenze e alla vostra salute, che abbiamo lavorato fianco a fianco dei vostri dirigenti scolastici per assicurare tutti i servizi necessari alla vostra formazione scolastica e umana – concludono Montà e Guarino - sarà emozionante come per voi e cercheremo di essere ancora più presenti. Alla Comunità Educante tutta, famiglie e insegnanti, educatori e collaboratori, dirigenti scolastici, cercheremo di dimostrare la riconoscenza per il lavoro svolto e la vicinanza per quello ancora da svolgere. A tutti voi, i più sinceri auguri di buon lavoro per l'inizio del nuovo anno scolastico certi che molte saranno le occasioni di collaborazione e di incontro".